На Рівненщині замість сімейного конфлікту патрульні виявили наркотики

Вчора ввечері, патрульні прибули на виклик на вулиці Коновальця до заявниці, яка стверджувала, що чоловік наніс їй тілесні ушкодження. Як з'ясувалось, її 36-річний чоловік знаходиться під домашнім арештом.

Під час того, як в 30-річної жінки відбрали заяву, то шляхом візуального огляду квартири, патрульні виявили

декілька поліетиленових пакетів з речовиною зеленого кольору рослинного походження, ззовні схожого на марихуану та пристрої для вживання наркотичних речовин.

На місце події викликали слідчих.