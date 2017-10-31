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10:26 31.10.2017
На Рівненщині замість сімейного конфлікту патрульні виявили наркотики
Вчора ввечері, патрульні прибули на виклик на вулиці Коновальця до заявниці, яка стверджувала, що чоловік наніс їй тілесні ушкодження. Як з'ясувалось, її 36-річний чоловік знаходиться під домашнім арештом.
Під час того, як в 30-річної жінки відбрали заяву, то шляхом візуального огляду квартири, патрульні виявили
декілька поліетиленових пакетів з речовиною зеленого кольору рослинного походження, ззовні схожого на марихуану та пристрої для вживання наркотичних речовин.
На місце події викликали слідчих.
#rivnepolice #патрульнаполіція
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