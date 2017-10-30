Минулої доби унаслідок чотирьох ДТП на Рівненщині постраждали п’ятеро осіб

Дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими трапилися у Володимирецькому, Демидівському, Радивилівському районах та місті Сарни.

Учора, 29 жовтня, о пів на першу ночі у селі Зелениця 23-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz 300» не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та допустив наїзд на 16-річного жителя села Красносілля, який рухався узбіччям у попутному напрямку. Водій після наїзду, залишив місце ДТП, утім оперативно був розшуканий поліцейськими. Неповнолітнього з травмою голови та переломом ноги госпіталізували в травматологічне відділення Володимирецької центральної районної лікарні. Поліцейські освідчили водія на предмет алкогольного сп’яніння, алкотестер показав 1,48 проміле.

Близько 14 години у селищі Демидівка 33-річний мешканець села Княгинне Дубенського району, рухаючись заднім ходом автомобілем "ЗІЛ-130", який був припаркований поблизу одного із місцевих магазинів, допустив наїзд на 79-річну місцеву жительку, яка знаходилася із велосипедом неподалік. Унаслідок наїзду, пенсіонерку із травмами голови, переломами, забоями та ранами госпіталізовали у Демидівську центральну районну лікарню. За результатами медичного освідування, водій був тверезим.

Через дві години дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Суворова у Сарнах. Поліцейські з’ясували, що 20-річний мешканець районного центру, керуючи автомобілем «Audi A6» зіткнувся з велосипедистом, 11-річним місцевим жителем, який рухався у попутному напрямку та різко повернув ліворуч. Малолітнього з травмами голови та забоями тіла госпіталізували у травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні. Водій відповідно до медичного освідування був тверезим.

Близько 18 години дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Пустоіванне Радивилівського району. 42-річна місцева жителька, керуючи гужовою підводою, рухаючись другорядною дорогою, не надала переваги в русі автомобілю «Peugeot 207», під керуванням 39-річного жителя села Гранівка. Унаслідок зіткненням обох із різними забоями кермувальників доставили до Радивилівської центральної районної лікарні. Обставини пригоди з’ясовуються.

За усіма фактами розпочаті досудові розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).Транспортні засоби вилучені та поміщені на територію місцевих відділів та відділень поліції.