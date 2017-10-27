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Де у Рівному у вихідні та в понеділок не буде світла
20:23 27.10.2017

Де у Рівному у вихідні та в понеділок не буде світла

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електричних мережах ПрАТ „Рівнеобленерго” буде проводити планові ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт буде припинено електропостачання.

28 жовтня з 09:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія в м. Рівне частково: вул. Дворецька, Лікарняна, О.Пчілки, Поповича, Руська, Ясна.

29 жовтня з 09:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія в м. Рівне частково: вул. Будівельників, Гагаріна, Гребінки, Древлянська, Квітки-Основ`яненка, Хвильового, Пластова, Пушкіна, Свободи, Степанишина.

30 жовтня з 09:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія в м.Рівне частково: вул. Вербова, Плужника.

Перепрошуємо за тимчасові незручності і нагадуємо, що таким чином ми дбаємо про безпеку населення.

Дякуємо за розуміння.

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради

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