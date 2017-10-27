Де у Рівному у вихідні та в понеділок не буде світла

На Рівненщині сповістили про штормове попередження

За даними Рівненського обласного гідрометцентру сьогодні, 5 жовтня, ввечері, із збереженням вночі та вранці 6 жовтня, на Рівненщині очікуються пориви західного вітру від 25 до 30 метрів за секунду.... Поліцейські Рівненщини вилучили коноплю, канабіс та марихуану

Учора, 26 жовтня, у протидії незаконному обігу наркотиків працівники Дубровицького та Рівненського відділень поліції виявили та вилучили у трьох громадян наркотичні засоби....