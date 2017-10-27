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Де у Рівному у вихідні та в понеділок не буде світла
З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електричних мережах ПрАТ „Рівнеобленерго” буде проводити планові ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт буде припинено електропостачання.
28 жовтня з 09:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія в м. Рівне частково: вул. Дворецька, Лікарняна, О.Пчілки, Поповича, Руська, Ясна.
29 жовтня з 09:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія в м. Рівне частково: вул. Будівельників, Гагаріна, Гребінки, Древлянська, Квітки-Основ`яненка, Хвильового, Пластова, Пушкіна, Свободи, Степанишина.
30 жовтня з 09:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія в м.Рівне частково: вул. Вербова, Плужника.
Перепрошуємо за тимчасові незручності і нагадуємо, що таким чином ми дбаємо про безпеку населення.
Дякуємо за розуміння.
Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради
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