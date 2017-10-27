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Жителя Рівненщини за подвійне вбивство засудили на 15 років позбавлення волі
12:02 27.10.2017

Жителя Рівненщини за подвійне вбивство засудили на 15 років позбавлення волі

Такий вирок винесла колегія суддів Кузнецовського міського суду 37-річному жителю Володимирецького району, який вчинив умисне вбивство двох осіб.

Уранці п’ятого листопада 2016 року в селі Лозки без ознак життя сусіди виявили господаря оселі та його гостя. Перед ними постала жахлива картина: незнайомий чоловік із закривавленою шиєю без ознак життя лежав на дивані, а власник будинку — в іншій кімнаті на підлозі із аналогічними ранами шиї. Обоє померли від масивної крововтрати внаслідок колото-різаних ран.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що в будинку 61-річного чоловіка, який проживав сам, частенько збиралися компанії за чаркою. Так сталося і тоді, коли до нього навідалися 36-річний односелець та 43-річний житель Вараша. Під час огляду місця події поліцейські помітили, що в оселі все було прибрано, вимита підлога та жодних ознак застілля. Це свідчило, що вбивця ретельно приховував сліди злочину. Ганчірку зі слідами крові, якою прибирали, знайшли у грубі. Закривавлений ніж поліцейські виявили неподалік села у ямі, закинутій сміттям.

Коли правоохоронці навідалися до помешкання одного із учасників нічної гулянки, 36-річного місцевого жителя, той був удома з дружиною. Але тут, як підтвердила жінка, не ночував. Сам чоловік плутався у показах і не зміг пояснити поліцейським, де провів останню ніч. Поліцейські його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а в подальшому суд обрав йому міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Під час допитів і слідчих експериментів 36-річний житель села Лозки свою вину в умисному вбивстві двох осіб не визнавав та упродовж досудового розслідування давав суперечливі покази. Однак його вина в інкримінованому йому злочині була доведена зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування.

І хоч обвинувачений до кримінальної відповідальності притягується уперше, має на утриманні трьох дітей, а за місцем проживання характеризується посередньо, як працьовитий та ввічливий, суд не встановив обставин, які пом’якшували б покарання.

37-річного жителя Володимиреччини відповідно до пункту 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України засудили на 15 років позбавлення волі. Утім, сторона обвинувачення на винесений вирок подала апеляцію. Тепер суд вищої інстанції виноситиме остаточний вердикт за вчинене подвійне вбивство.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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