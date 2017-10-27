Жителя Рівненщини за подвійне вбивство засудили на 15 років позбавлення волі

Такий вирок винесла колегія суддів Кузнецовського міського суду 37-річному жителю Володимирецького району, який вчинив умисне вбивство двох осіб.

Уранці п’ятого листопада 2016 року в селі Лозки без ознак життя сусіди виявили господаря оселі та його гостя. Перед ними постала жахлива картина: незнайомий чоловік із закривавленою шиєю без ознак життя лежав на дивані, а власник будинку — в іншій кімнаті на підлозі із аналогічними ранами шиї. Обоє померли від масивної крововтрати внаслідок колото-різаних ран.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що в будинку 61-річного чоловіка, який проживав сам, частенько збиралися компанії за чаркою. Так сталося і тоді, коли до нього навідалися 36-річний односелець та 43-річний житель Вараша. Під час огляду місця події поліцейські помітили, що в оселі все було прибрано, вимита підлога та жодних ознак застілля. Це свідчило, що вбивця ретельно приховував сліди злочину. Ганчірку зі слідами крові, якою прибирали, знайшли у грубі. Закривавлений ніж поліцейські виявили неподалік села у ямі, закинутій сміттям.

Коли правоохоронці навідалися до помешкання одного із учасників нічної гулянки, 36-річного місцевого жителя, той був удома з дружиною. Але тут, як підтвердила жінка, не ночував. Сам чоловік плутався у показах і не зміг пояснити поліцейським, де провів останню ніч. Поліцейські його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а в подальшому суд обрав йому міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Під час допитів і слідчих експериментів 36-річний житель села Лозки свою вину в умисному вбивстві двох осіб не визнавав та упродовж досудового розслідування давав суперечливі покази. Однак його вина в інкримінованому йому злочині була доведена зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування.

І хоч обвинувачений до кримінальної відповідальності притягується уперше, має на утриманні трьох дітей, а за місцем проживання характеризується посередньо, як працьовитий та ввічливий, суд не встановив обставин, які пом’якшували б покарання.

37-річного жителя Володимиреччини відповідно до пункту 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України засудили на 15 років позбавлення волі. Утім, сторона обвинувачення на винесений вирок подала апеляцію. Тепер суд вищої інстанції виноситиме остаточний вердикт за вчинене подвійне вбивство.