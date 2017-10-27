Поліцейські Рівненщини вилучили коноплю, канабіс та марихуану

Учора, 26 жовтня, у протидії незаконному обігу наркотиків працівники Дубровицького та Рівненського відділень поліції виявили та вилучили у трьох громадян наркотичні засоби.

Дільничний офіцер поліції Дубровицького відділення поліції під час обходу помешкань громадян, у господарстві 67-річного місцевого жителя виявив у одній із кімнат у поліетиленовому пакеті подрібнені рослини конопель вагою 15 грамів. Слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, також виявила та вилучила у дорожній сумці рослини конопель. Як пояснив господар будинку, у цій кімнаті він дозволив пожити 52-річному чоловікові.

Крім того, близько 11 години працівники групи реагування патрульної поліції Рівненського районного відділення на вулиці Центральна селища Оржів зупинили молодика, який підозріло себе поводив. Під час поверхневого огляду 18-річного жителя села Зоря поліцейські виявили подрібнену марихуану вагою 5 грамів.

У рамках кримінальних проваджень, розпочатих за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів), наркотики направили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

Також у ході санкціонованого обшуку у господарстві 35-річного жителя селища Клевань Рівненського району поліцейські виявили речовину, зовні схожу на канабіс. Днями до поліції надійшов висновок експертизи, який підтвердив, що вилучене є наркотичним засобом, вага якого становить 31 грам.

Відповідно до санкції статті всім трьом фігурантам кримінальних проваджень загрожує покарання у виді позбавлення волі до трьох років.