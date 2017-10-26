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Обдаровані та соціально активні особи з інвалідністю Рівненщини отримають стипендії
12:48 26.10.2017

Обдаровані та соціально активні особи з інвалідністю Рівненщини отримають стипендії

Сьогодні відбулося перше засідання комісії з призначення стипендій голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної адміністрації обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю за участі співголови комісії, першого заступника голови обласної ради Олександра Корнійчука, співголови комісії Віталія Ундіра та членів комісії.

- Обласна рада підтримує людей з обмеженими можливостями, які стали взірцями сили духу. Обласною радою затверджене рішення щодо надання цих стипендій та передбачені для цього необхідні кошти в обласному бюджеті . Приємно відмітити, що мешканці Рівненщини з обмеженими фізичними можливостями займають активну позицію у економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства. Я переконаний, що за рішенням членів комісії відповідні стипендії отримають люди, які є символом незламності духу, колосальної сили волі, терпіння та прагнення бути активним членом суспільства, - зазначив Олександр Корнійчук.

Одноголосно члени комісії погодили всіх кандидатур, які були подані від обласних та Всеукраїнських організацій. Зокрема, стипендії отримають: Михайло Мельниченко, Марія Ласиця, Любов Ярмолюк, Олександр Майструк, Валентина Петренко, Петро Поліщук, Ігор Окопний, Світлана Полюхович, Тетяна Зимина, Тетяна Войтович.

За повідомленням прес-служби

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