На Млинівщині унаслідок ДТП постраждала 10-річна дитина

Про те, що дівчинка з травмами потрапила до медзакладу поліцейським повідомили лікарі Млинівської центральної районної лікарні учора, 24 жовтня о 17:20.

Правоохоронці на місці події з’ясували, що 33-річний мешканець села Іваннє Дубенського району, керуючи автомобілем «Mitsubishi Pajero», рухаючись автодорогою «Доманово-Ковель-Чернівці-Теребляче» у селі Підгайці скоїв наїзд на 10-річну дівчинку, яка перетинала проїзну частину дороги у невстановленому місці. Зі слів водія позашляховика та очевидців події, дівчинка відволікалася мобільним телефоном та не дивилася на дорогу. Утім, попри маневр водія уникнути наїзду на пішохода, малолітня все ж вдарилася у бокову частину авто.

У потерпілої діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом ноги зі зміщенням. Дівчинку спочатку доставили у місцеву лікарню, а потім – у Рівненську дитячу обласну.

Слідчі Млинівського відділення поліції за цим фактом розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучили та помістила на територію відділення поліції.