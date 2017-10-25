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Рятуючи сина з поліції, пенсіонерка зі Здолбунова віддала шахраям майже 20 тисяч гривень
12:35 25.10.2017

Рятуючи сина з поліції, пенсіонерка зі Здолбунова віддала шахраям майже 20 тисяч гривень

Тривожний дзвінок для 85-річної здолбунівчанки пролунав учора, 24 жовтня, близько о пів на дев’яту вечора. Пенсіонерка таки потрапила на гачок аферистів і позбулася своїх заощаджень.

По той бік слухавки жінка представилася здолбунівчанці адвокатом і повідомила страшну звістку: її син, житель міста Нетішин, скоїв наїзд на дитину. Аби уникнути відповідальності за вчинення дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими, потрібні кошти. Пенсіонерка, не вагаючись, побігла до терміналу одного з банків і, на вказаний шахраями рахунок переказала всі свої заощадження – 19 тисяч 800 гривень.

Виконавши всі умови шахраїв, жінка зателефонувала до вже «врятованого» сина. Звісно він запевнив, що з ним усе гаразд і в жодну ДТП не потрапляв.

Лише тоді потерпіла жінка за допомогою звернулась до поліції. Слідчі за фактом шахрайства розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до усіх громадян провести профілактичні, застережні бесіди зі своїми батьками або знайомими похилого віку. Аби вберегти свої заощадження та й здоров’я, варто наголосити їм, аби не вступали в розмову із незнайомцями по телефону та особисто сконтактували із родичем, який начебто потрапив у біду, або одразу зателефонувати у поліцію та з’ясувати інформацію.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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