У Рівненському районі в результаті зіткнення з відбійником постраждав водій

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 23 жовтня, на автодорозі «Київ-Чоп».

Cлідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події встановила, що водій «Daewoo Lanos», 58-річний житель Гощанського району, в межах села Антопіль не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на металевий відбійник, який розділяє транспортні потоки.

Унаслідок зіткнення потерпілого доставили до Рівненської обласної клінічної лікарні, де медики у нього діагностували закриті переломи ребра та хребця, закриту травму грудної клітки та забійну рану голови. У водія «Daewoo Lanos» відібрані зразки крові на предмет виявлення алкоголю.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортний засіб поміщено на спецмайданчик.