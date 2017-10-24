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Власники нерухомості у Рівному сплатили понад 11 млн гривень податку
З початку 2017 року у Рівному місцевий бюджет поповнився на 11,4 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Зокрема, за 9 місяців місцевий бюджет отримав цього податку 10,4 млн. грн., що на 77,4 відсотків більше проти аналогічного періоду минулого року.
Як роз’яснила начальник відділу податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у м.Рівному Наталія Фесовець, у 2017 році платники сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за ставками, які діяли в 2016 році. Платниками податку є всі фізичні та юридичні особи, які мають у власності об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості. Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток.
У сплаті податку для громадян законодавством передбачено пільги. Так, база оподаткування зменшується на 60 кв. метрів для квартир незалежно від їх кількості, які перебувають у власності фізичної особи, на 120 кв. метрів для житлових будинків та на 180 кв. метрів для різних типів об’єктів житлової нерухомості.
Наразі рівняни - власники нерухомого майна мають можливість звірити наявну в ДФС інформацію щодо майна, яке оподатковується.
За повідомленням прес-служби
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