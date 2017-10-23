На Рівненщині жінка зачинила в своєму домі ймовірних крадіїв

Учора, 22 жовтня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про проникнення невідомих осіб до будинку жительки села Рачин, що в Дубенському районі.

73-річна господиня, розуміючи, що перед нею ймовірні злодії, зачинилась із ними у своїй оселі до приїзду поліцейських.

Літня жінка мешкає разом зі своїм хворим чоловіком, який прикутий до ліжка. У день, коли розвивались події, вона поралась по господарству. Через деякий час зайшла до будинку та побачила двох незнайомців. На запитання: «Хто ви?» та «Що ви тут робите?», парочка спробувала вийти з будинку, відволікаючи увагу господині розмовами про допомогу на утримання дітей.

Господиня негайно зателефонувала синові, який повідомив правоохоронців. Чекаючи на допомогу, смілива жінка зачинила вхідні двері зсередини.

Поліцейські встановили, що «гостями» виявились 26-річна жителька Дубна та її 24-річний родич, житель Острозького району. Чоловік раніше був судимий за майнові злочини. До того ж, днями йому повідомили про підозру у скоєнні двох крадіжок із будинків у райцентрі. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у виді особистого зобов’язання, так як у нього на утриманні є троє малолітніх дітей.

За фактом незаконного проникнення до житла триває досудове розслідування за частиною 1 статті 162 Кримінального кодексу України. Слідчі звернулись до суду із клопотанням про обрання 24-річному чоловікові запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Його спільниця, мати восьмимісячної дитини, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась.