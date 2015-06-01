Городоцька сільська рада «напрацювала» на понад 1 млн грн втрат ресурсів

Фахівці Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провели планову ревізію сільського бюджету, фінансово-господарської діяльності Городоцької сільської ради Рівненського району за період з 01.06.2015 по 30.06.2017 і виявили фінансових порушень, що призвели до втрат ресурсів, на1,1млн грн.

Зокрема, порушення стали наслідком неправильного визначення в договорах купівлі-продажу земельних ділянок та правильності зарахування доходів, які мали б зараховуватися до державного бюджету, фактично спрямовувалися до доходів спеціального фонду Городоцького сільського бюджету.

Через порушення вимог Бюджетного кодексу України державним бюджетом недоотримано доходів майже 854 тис. грн. Також установлено низку порушень, пов'язаних з оплатою завищених обсягів та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт. Усього сільською радою зайво перераховано для чотирьох підрядників 136 тис. грн коштів сільського бюджету.

Крім того, об’єктом контролю допущено порушення, унаслідок яких недоотримано 47 тис. грн доходів від пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради та здачі в оренду приміщення, не за призначенням використано кошти сільського бюджету - 40,4 тис. грн та використано з порушенням законодавства - 34 тис. грн (витрати на оплату праці, послуг зі здійснення технічного нагляду, обслуговуванню вуличного електроосвітлення).

Матеріали ревізії передано до управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України. За результатами ревізії складено 5 протоколів про адміністративні правопорушення.

Загалом, з початку року спеціалістами Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на 28 млн грн.