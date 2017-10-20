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Аграрний штаб Рівненщини з
17:23 20.10.2017

Аграрний штаб Рівненщини з'ясовує конфлікт між власниками паїв та орендарем

Конфлікт виник між жителями села Засув та агрофірмою «Радивилів Агро». Про це підприємці повідомили антирейдерський аграрний штаб Рівненської ОДА.

Господарники скаржаться, що селяни перешкоджають проводити посівну на полях Михайлівської сільради. При цьому з усіма власниками паїв, які знаходяться на цій території, агрофірма вже уклала договори на оренду землі на 15 років.

Як розповідають представники «Радивилів Агро», підприємство виконує усі взяті на себе зобов’язання. За використання паїв агрофірма справно сплачує людям орендну плату у розмірі 6 %, яка є середньою у всьому районі.

Цього місяця група обурених людей заблокувала сільськогосподарську техніку «Радивилів Агро», перешкоджаючи їй потрапити на поле біля села Засув. Селяни хочуть розірвати з підприємством договори оренди, аби переукласти їх з іншою агрофірмою. Вони сподіваються, що та платитиме їм більше грошей.

«Підприємство веде законну та добросовісну господарську діяльність на орендованих паях. Тому працівники правоохоронних органів повинні розібратися у правомірності дій селян. Люди мають зрозуміти, що умови договору повинні виконуватися двома сторонами», - зазначив заступник голови Рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко.

Тож посадовець доручив юристам виїхати на місце конфлікту, аби пояснити людям їхні права та відповідальність за перешкоджання роботі агрофірми. В свою чергу правоохоронці повинні забезпечити громадський порядок на полях.

За цією справою відкрито кримінальне провадження.

Рівненська ОДА

Аграрний штаб Рівненщини з'ясовує конфлікт між власниками паїв та орендарем

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