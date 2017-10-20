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17:17 20.10.2017
Третина пенсіонерів Рівненщини вже отримали підвищені виплати
Більше третини усіх пенсіонерів, а це понад 105 тисяч осіб, вже отримали збільшені виплати
Гроші люди одержали у поштових відділеннях та банках.
Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Рівненській області.
Загалом в області будуть осучаснені пенсії для більше 290 тисяч осіб. Перерахують виплати автоматично.
Середній розмір пенсії станом на 1 жовтня цього року складає 2049,31 гривень. В порівнянні з аналогічним періодом виплати зросли на півтисячі гривень. При цьому мінімальна пенсія складає 1452 гривні.
Рівненська ОДА
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