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В Оржеві під колеса вантажівки потрапив мотоцикліст
Учора, 19 жовтня, на вулиці Центральна в Оржеві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «ЗІЛ» та мотоцикла. Водій двоколісного від отриманих травм помер у лікарні.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 28-річний водій мотоцикла «Suzuki», житель Оржева, здійснюючи маневр обгону, зіткнувся з вантажівкою, яка повертала ліворуч.
Водія двоколісного каретою швидкої медичної допомоги доставили у Рівненську центральну міську лікарню. Однак, попри вжиті реанімаційні заходи чоловік помер у лікарні. 43-річний водій автомобіля «ЗІЛ», місцевий мешканець не постраждав.
У поліції за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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