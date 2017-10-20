В Оржеві під колеса вантажівки потрапив мотоцикліст

На Рівненщині сповістили про штормове попередження

За даними Рівненського обласного гідрометцентру сьогодні, 5 жовтня, ввечері, із збереженням вночі та вранці 6 жовтня, на Рівненщині очікуються пориви західного вітру від 25 до 30 метрів за секунду.... Рівнян продовжують ошукувати

Минулої доби, 17 жовтня, до поліції звернулися дві рівнянки та житель міста Дніпро, що їх ошукали аферисти та виманили кошти на загальну суму понад 20 тисяч гривень....