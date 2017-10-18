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Рівнян продовжують ошукувати
13:30 18.10.2017

Рівнян продовжують ошукувати

Минулої доби, 17 жовтня, до поліції звернулися дві рівнянки та житель міста Дніпро, що їх ошукали аферисти та виманили кошти на загальну суму понад 20 тисяч гривень.

Зловмисники використали вже загальновідомі схеми шахрайства. Так, 76-річна жителька обласного центру «виграла» в акції одного із супермаркетів. В обмін за неіснуючий приз у 6900 гривень жінка отримала паперовий конверт зі шматками різаного паперу. А 35-річна рівнянка «розблоковувала» банківську картку та позбулася 4247 гривень із власного рахунку.

43-річний житель Дніпра спілкувався по телефону із вдаваним продавцем автомобіля, який представився мешканцем Сарн. Чоловіки домовились про зустріч у райцентрі Рівненщини, аби оглянути транспортний засіб. Утім, напередодні ввечері аферист зателефонував покупцю та повідомив, що йому терміново потрібен аванс за автівку, оскільки захворіла дитина. Спочатку чоловік перерахував 6500 гривень, а після чергового дзвінка, що дитина потрапила до реанімації – ще 3500 гривень. Наступного дня за обумовленою для місця зустрічі адресою нікого не було і мобільний, відповідно, теж був уже поза зоною досяжності.

За усіма фактами шахрайств розпочато досудові розслідування за статтею 190 Кримінального Кодексу України.

Поліцейські вкотре звертаються до громадян бути обачними у спілкуванні з будь-яких питань із незнайомими, особливо, коли це стосується коштів. Якщо особа виявилася вам підозрілою, одразу звертайтеся на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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