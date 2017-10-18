На Рівненщині шахраї діють за допомогою смс

Відділ внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Рівненській області попереджає про активізацію шахраїв.

Так, на мобільні телефони платників надходять СМС-повідомлення наступного змісту:

«Державна фіскальна служба: ви маєте заборгованість на суму 4619,92 гривень. Інформація (8:00-20:00): +252240112015.»

Звертаємося до всіх з проханням максимально поширити дану інформацію, аби не втрапити на гачок аферистів, адже ні Державною фіскальною службою, ні її територіальними підрозділами подібні повідомлення не направлялись.

Код вказаного номеру телефону належить Федеративній Республіці Сомалі, відповідно вартість виклику обчислюється за тарифом міжнародних дзвінків.

Одночасно нагадуємо про попередні випадки шахрайства, коли зловмисники телефонували, начебто, від імені керівництва Головного управління ДФС у Рівненській області представникам бізнесу та вимагали хабарі за «вирішення питань».

Наполегливо рекомендуємо громадянам бути пильними та не піддаватись провокаціям, про будь-які вище описані ситуації необхідно повідомляти поліцію, або телефонувати до відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Рівненській області за номером: (0362) 692-575, а також звертатись за телефоном «Гарячої» лінії ДФС (0800) 507-309.