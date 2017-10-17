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У Рівному легковик вилетів на зупинку громадського транспорту
Учора, 16 жовтня, на вулиці Млинівська обласного центру сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Один з них вилетів на тротуар, де на той час перебували люди. Двоє жінок госпіталізували у Рівненську центральну міську лікарню.
Слідчо-оперативна група на місце події встановила, що близько 21 години 20-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat B5», не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічну руху, де зіткнувся із автомобілем «Daewoo Lanos». Водій «Daewoo Lanos», 52-річний рівнянин, у цей час саме здійснював маневр повороту ліворуч. Від удару «Daewoo Lanos зіткнувся із автомобілем «BMW 520», який знаходився позаду.
«Volkswagen Passat» у результаті зіткнення відкинуло на зупинку громадського транспорту, де знаходилася 36-річна рівнянка. Її каретою швидкої медичної допомоги доставили у Рівненську центральну міську лікарню. Медики діагностували у неї політравму, переломи ребер та числені забої.
У пасажирки «Daewoo Lanos», 52-річної рівнянки, медики діагностували забій хребта. Її госпіталізували до травматологічного відділення Рівненської ЦМЛ.
За результатами освідчення усі водії були тверезими.
У поліції за цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
За повідомленням прес-служби
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