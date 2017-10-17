На Рівненщині малолітня дитина потрапила під колеса авто

У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 16 жовтня на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне», постраждала 14-річна дівчинка.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 44-річна водій автомобіля «Geely», жителька міста Житомир, у межах села Обарів при перестроюванні у праву смугу руху здійснила наїзд на дитину, яка перетинала проїзну частину дороги у невстановленому місці. Дівчинка вибігла з-за маршрутного таксі, яке зупинилося для здійснення розвороту у лівій смузі.

Унаслідок ДТП 14-річну жительку Рівного доставили у центральну міську лікарню, де медики у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та травму грудної клітки.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції звертаються до батьків із проханням постійно нагадувати дітям про безпечну поведінку на дорозі та наголосити на необхідності безумовного дотримання правил дорожнього руху, зокрема щодо перетину проїзної частини лише у встановлених для цього місцях.