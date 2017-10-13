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12:24 13.10.2017

У Рівному поліцейські продовжують затримувати любителів дармівщини

В неділю у Рівному поліцейські охорони на «гарячому» затримали двох зловмисників, які намагалися винести за межі кас гіпермаркету неоплачені товари.

Неправомірні дії покупців своєчасно помітили працівники магазину, про що негайно повідомили на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони в Рівненській області.

Близько 12 години у гіпермаркеті було затримано 39-річного жителя Млинівського району, який приховав у своїй наплічній сумці меблеву фурнітуру - єврошуруп, гачок, клей, засувну закладку та інші дрібнички. А близько 18 години житель Рівного намагався винести із торгового залу цього ж магазину електровимикач та розетку.

За дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки чоловіки понесуть адміністративну відповідальність згідно статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Управління поліції охорони в Рівненській області

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