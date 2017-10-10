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|Ціни на пальне АЗС "Олас"
|ДП
|19.95
грн
|А-95 преміум
|24.90
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|А-95
|22.00
грн
|А-92
|21.45
грн
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09:21 10.10.2017
Де сьогодні у Рівному не буде світла
З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електричних мережах ПрАТ „Рівнеобленерго” буде проводити планові ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт буде припинено електропостачання.
10 жовтня з 09:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія в м.Рівне частково: вул. Дворецька, Руська, О.Пчілки.
Перепрошуємо за тимчасові незручності і нагадуємо, що таким чином ми дбаємо про безпеку населення.
Дякуємо за розуміння.
Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення
виконавчого комітету Рівненської міської ради
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