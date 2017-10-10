Де сьогодні у Рівному не буде світла

На Рівненщині сповістили про штормове попередження

За даними Рівненського обласного гідрометцентру сьогодні, 5 жовтня, ввечері, із збереженням вночі та вранці 6 жовтня, на Рівненщині очікуються пориви західного вітру від 25 до 30 метрів за секунду.... Чи безпечно проживати в Рівному вище 9-го поверху?

Аналіз статистичних даних про пожежі у світі свідчить, що їх кількість щороку збільшується. Причому спостерігається тенденція до збільшення кількості пожеж саме у житлових багатоповерхівках....