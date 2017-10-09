Львівський сирник від Дарії Цвег

Если не баловать женщину, она начинает баловаться сама

Є такі страви, в які закохуєшся вмить і назавжди. У нас в сім»ї таке сталося в масовому порядку – в десерт відомої кулінарки Дарії Цвег закохалися всі! Це щось неймовірне, недарма цей десерт став фірмовим у місті Лева. Так, я говорю про львівській сирник. Напевно, я остання людина, яка його готувала, про що дуже шкодую. Правда, його я пекла за останній тиждень 3 (три!!!) рази. Це казка, пісня, це просто дуже смачно, і я б його сирником не називала – це десерт, настільки цікава і незвичайна структура.

Є кілька варіантів, але це якраз і є сирник, а ось рецепт Дарії Цвег - це шедевр! А різниці лише в одному інгредієнті!

На стандартну форму для кекса:

500гр. творогу жирністю не менше 9%

4 яйця

150гр. цукру

70гр. масла кімнатної температури

1ст.л. манки

150гр. вареної картоплі!!!!

100гр. родзинок

цедра одного лимона

ваніль

Дуже рекомендую робити все за рецептом, не виключайте цедру чи ваніль, візьміть жирний творог, додайте родзинки, протріть творог крізь сито, збийте гарно жовтки – і буде вам щастя! І обов"язково, обов"язково додайте картоплю.

Для початку творого протираємо крізь сито, додаємо варену картоплю (можна розім»яти товкачем, я натерла на дрібну тертку), розминаємо руками до однорідної маси. Додаємо масло і теж розминаємо, додаємо манку, цедру, родзинки і теж розминаємо.

Жовтки збиваємо з половиною кількості цукру до кремоподібного стану, додаємо сирну масу і акуратно перемішуємо. Білки збиваємо до стійких пік з залишками цукру, акуратно додаємо до сирного крему (інакше не скажеш), делікатно вимішуємо.

Форму змазуємо маслом і дно вистеляємо пергаментом, викладаємо тісто. Тісто викладайте на всю висоту форму, воно в духовці підніметься, але при охолодженні опуститься, то щоб не було пустот, тіста у форму не шкодуйте.

Випікаємо при 190С 60 хвилин, якщо бачите, що верх запікається швидше, прикрийте фольгою. Виймаємо з духовки, даємо охолонути у формі, виймаємо і ставимо в холодильник на 12 годин, щоб сирник набув потрібної консистенції.

Готовий сирник покриваємо глазур»ю: для неї 160гр. цукру, 130гр. масла, 4 ст.л. молока, 4 ст.л. какао довести до кипіння, потримати на вогні 5 хвилин, охолодити до кімнатної температури і покрити наш десерт.

Шматочок шедевру від Дарії Цвег здатен примирити з поганою погодою, дрібними неприємностям та й просто подарувати таку потрібну краплину спокою і задоволення!!!