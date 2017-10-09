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У дитсадках, школах та медзакладах Рівного розпочинається опалювальний сезон
12:19 09.10.2017

У дитсадках, школах та медзакладах Рівного розпочинається опалювальний сезон

Сьогодні, 9 жовтня 2017 року, міський голова Рівного Володимир Хомко підписав розпорядження про початок опалювального сезону для дитячих садків, шкіл і медичних установ. Відповідно до цього розпорядження, котельні які обслуговують згадані заклади, будуть запущені уже завтра вранці, тобто 10 жовтня 2017 року.

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Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради

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