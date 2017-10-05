На Рівненщині сповістили про штормове попередження

За даними Рівненського обласного гідрометцентру сьогодні, 5 жовтня, ввечері, із збереженням вночі та вранці 6 жовтня, на Рівненщині очікуються пориви західного вітру від 25 до 30 метрів за секунду.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської ОДА просить усіх жителів області бути вкрай уважними та обережними.

Водіїв і власників транспортних засобів закликаємо обмежити кількість виїздів на автошляхи. Пам’ятайте, що сильні пориви вітру можуть спричинити падіння дерев на проїжджу частину та сприяти виникненню дорожньо-транспортних пригод.

Також, слід пам’ятати, що сильні пориви вітру можуть спричинити обриви ліній електропередач. За таких обставин не слід намагатися усунути аварію самотужки, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом. Про пошкодження електромережі слід повідомити відповідні служби або чергового аварійно-рятувальної служби за телефоном «101».