Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

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Унікальний поетичний фестиваль відбудеться у Рівному
16:17 05.10.2017

Унікальний поетичний фестиваль відбудеться у Рівному

8 жовтня за підтримки управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради та Рівненської письменницької спільноти в рамках Всеукраїнського фестивалю для молоді "СУП - культура" у бібліотеках - філіях ЦБС м. Рівне відбудуться наступні заходи:

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради

Унікальний поетичний фестиваль відбудеться у Рівному

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