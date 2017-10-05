Унікальний поетичний фестиваль відбудеться у Рівному

|На Рівненщині сповістили про штормове попередження (442)
За даними Рівненського обласного гідрометцентру сьогодні, 5 жовтня, ввечері, із збереженням вночі та вранці 6 жовтня, на Рівненщині очікуються пориви західного вітру від 25 до 30 метрів за секунду....
|Чи безпечно проживати в Рівному вище 9-го поверху? (388)
Аналіз статистичних даних про пожежі у світі свідчить, що їх кількість щороку збільшується. Причому спостерігається тенденція до збільшення кількості пожеж саме у житлових багатоповерхівках....
|В Рівному на лінію вийшов відремонтований тролейбус (369)
Після проведеного капітального ремонту вийшов на лінію черговий тролейбус "Škoda 14Tr" №156...
|До Корецького монастиря не повернулася черниця (267)
До поліції учора, другого жовтня, о пів на десяту вечора надійшло повідомлення, що до , Григорчук Світлана Василівна....
|На Сарненщині син власниці магазину застав грабіжника на місці злочину (187)
Повідомлення про те, що невідома особа вчиняє крадіжку в магазині села Чемерне, надійшло до поліції четвертого жовтня близько о пів на четверту ранку....
|На Дубенщині у ДТП постраждав рівнянин (188)
Близько 20:30 учора, третього жовтня, на автодорозі «Київ-Чоп» під колеса вантажівки «Renault Premium» потрапив 54-річний рівнянин. Потерпілий у комі перебуває у реанімаційному відділенні Дубенської ц...
|У Рівному на автовокзалі у чоловіка вилучили півтисячі набоїв (151)
Під час спільного відпрацювання обласного центру працівники ювенальної поліції та дозвільної служби вчора, другого жовтня, помітили підозрілого чоловіка з жіночим рюкзаком. Під час спілкування та огля...
|У Рівному поліцейські затримали зловмисника, який за один ранок скоїв чотири злочини (94)
В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 31-річний рівнянин, який третього жовтня вранці скоїв три грабежі та крадіжку. Слідчі повідомили йому про підозру. Вирішується питання про обрання міри запоб...