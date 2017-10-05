На Сарненщині син власниці магазину застав грабіжника на місці злочину

Повідомлення про те, що невідома особа вчиняє крадіжку в магазині села Чемерне, надійшло до поліції четвертого жовтня близько о пів на четверту ранку.

Слідчо-оперативна група, яка одразу прибула на місце події, встановила, що зловмисник проник до магазину, віджавши металеві ґрати та пластикове вікно, і викрав три пари взуття, 135 гривень і пляшку слабоалкогольного напою. Однак, як тільки він збирався втекти, надійшов син власниці торгового закладу, який отримав повідомлення про спрацювання сигналізації. Злодій почав чинити опір 37-річному чоловікові, який намагався його затримати, у результаті чого останній спричинив зловмиснику тілесні ушкодження.

Травмованого зловмисника, яким виявився 53-річний житель села Люхча, госпіталізували у лікарню, де медики у нього діагностували забійні рани голови та обличчя, тупу травму живота та грудної клітки.

За фактом грабежу, поєднаного із проникненням, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України. Чоловіка, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів, перевіряють на причетність до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Затриманому у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України 53-річному жителю села Люхча повідомлено про підозру. Нині він перебуває під охороною у Сарненській центральній районній лікарні.