Яєчні булки/ Pan de huevo

Настоящий мужчина как волк... Либо один, либо со своїй волчицей навсегда. А бегать за овцами – это удел баранов.

Для будь-якої дитини одним з видів улюбленої випічки є булочки: з маслом, з шоколадною пастою, з домашньою шинкою чи плавленим сиром, ну про варення, джеми, конфітюри навіть говорити не варто, а згущене молоко? Та й дорослі не відмовляться від булочки з маслом і сиром, яку запекли в духовці, а якщо додати сиров»яленого м»яса? Ну ви зрозуміли, сніданок з булочками – це безпрограшний варіант. А якщо булочки дуже швидкі в приготування без втрати у смаку – так це взагалі мрія.

На 10 булочок:

500гр.борошна

175гр.води

25гр. вершкового масла кімнатної температури

40мл олії

2 яйця

4гр. солі

15гр. дріжджів свіжих

А далі все з»єднуємо в будь-якій послідовності, вимішуємо міксером 10 хвилин, руками 20.

Формуємо булочки, даємо відпочити та підрости 40 хвилин і випікаємо при 200С 15-20 хвилин.

Так просто, що аж якось незручно! Я роблю цілу порцію і частину заморожую, а потім підігріваю в мікрохвильові.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!