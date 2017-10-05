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Яєчні булки/ Pan de huevo
Настоящий мужчина как волк... Либо один, либо со своїй волчицей навсегда. А бегать за овцами – это удел баранов.
Для будь-якої дитини одним з видів улюбленої випічки є булочки: з маслом, з шоколадною пастою, з домашньою шинкою чи плавленим сиром, ну про варення, джеми, конфітюри навіть говорити не варто, а згущене молоко? Та й дорослі не відмовляться від булочки з маслом і сиром, яку запекли в духовці, а якщо додати сиров»яленого м»яса? Ну ви зрозуміли, сніданок з булочками – це безпрограшний варіант. А якщо булочки дуже швидкі в приготування без втрати у смаку – так це взагалі мрія.
На 10 булочок:
500гр.борошна
175гр.води
25гр. вершкового масла кімнатної температури
40мл олії
2 яйця
4гр. солі
15гр. дріжджів свіжих
А далі все з»єднуємо в будь-якій послідовності, вимішуємо міксером 10 хвилин, руками 20.
Формуємо булочки, даємо відпочити та підрости 40 хвилин і випікаємо при 200С 15-20 хвилин.
Так просто, що аж якось незручно! Я роблю цілу порцію і частину заморожую, а потім підігріваю в мікрохвильові.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!
Тетяна Хвиль
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