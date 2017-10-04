На Дубенщині у ДТП постраждав рівнянин

Близько 20:30 учора, третього жовтня, на автодорозі «Київ-Чоп» під колеса вантажівки «Renault Premium» потрапив 54-річний рівнянин. Потерпілий у комі перебуває у реанімаційному відділенні Дубенської центральної районної лікарні.

Слідчо-оперативна група встановила, що 36-річний львів’янин рухався вантажівкою у напрямку Рівного. У селі Зелений Гай він здійснив наїзд на 54-річного пішохода. Зі слів водія, чоловік раптово вибіг на проїзну частину дороги, ймовірно поспішаючи на маршрутку, яка під’їжджала на зупинку громадського транспорту, рухаючись попереду вантажівки.

Рівнянина у тяжкому стані госпіталізували до Дубенської ЦРЛ, де у нього діагностували мозкову кому. Наразі медики борються за його життя.

За результатами медичного освідування водій був тверезим.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у поліції відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.