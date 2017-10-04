|
Рубрики
♥ Додати в "Закладки"
|
На Дубенщині у ДТП постраждав рівнянин
Близько 20:30 учора, третього жовтня, на автодорозі «Київ-Чоп» під колеса вантажівки «Renault Premium» потрапив 54-річний рівнянин. Потерпілий у комі перебуває у реанімаційному відділенні Дубенської центральної районної лікарні.
Слідчо-оперативна група встановила, що 36-річний львів’янин рухався вантажівкою у напрямку Рівного. У селі Зелений Гай він здійснив наїзд на 54-річного пішохода. Зі слів водія, чоловік раптово вибіг на проїзну частину дороги, ймовірно поспішаючи на маршрутку, яка під’їжджала на зупинку громадського транспорту, рухаючись попереду вантажівки.
Рівнянина у тяжкому стані госпіталізували до Дубенської ЦРЛ, де у нього діагностували мозкову кому. Наразі медики борються за його життя.
За результатами медичного освідування водій був тверезим.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у поліції відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
Переглядів: 174
|Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.