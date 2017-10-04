У Рівному поліцейські затримали зловмисника, який за один ранок скоїв чотири злочини

В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 31-річний рівнянин, який третього жовтня вранці скоїв три грабежі та крадіжку. Слідчі повідомили йому про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Повідомлення про пограбування в одному з готелів міста надійшло до поліції о сьомій ранку. В 34-річної працівниці закладу зловмисник, зайшовши у приміщення кухні із запасного входу, вирвав із рук мобільний телефон та зник у невідомому напрямку.

За цим злочином послідували інші. Зловмисник через годину у магазині на вулиці Степана Бандери викрав вісім пачок цигарок. Потім свої протиправні діяння продовжив у загальноосвітній школі на вулиці Жуковського, куди на виклик негайно виїхали працівники патрульної поліції Рівного. Затримати грабіжника допомогли батьки потерпілих дітей. Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що зловмисник відібрав в однієї школярки 70 гривень, а у іншої — мобільний телефон.

За фактами крадіжки та грабежів розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за частиною 2 статей 185, 186 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Рівненського відділу поліції підготували клопотання до суду про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

У 31-річного рівнянина виявилося насичене кримінальне минуле. Чоловік раніше судимий за скоєння майнових злочинів, шахрайства, грабежів та нанесення тілесних ушкоджень. Правоохоронці перевіряють також зловмисника на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів.