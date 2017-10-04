|
Рубрики
♥ Додати в "Закладки"
|
У Рівному поліцейські затримали зловмисника, який за один ранок скоїв чотири злочини
В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 31-річний рівнянин, який третього жовтня вранці скоїв три грабежі та крадіжку. Слідчі повідомили йому про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Повідомлення про пограбування в одному з готелів міста надійшло до поліції о сьомій ранку. В 34-річної працівниці закладу зловмисник, зайшовши у приміщення кухні із запасного входу, вирвав із рук мобільний телефон та зник у невідомому напрямку.
За цим злочином послідували інші. Зловмисник через годину у магазині на вулиці Степана Бандери викрав вісім пачок цигарок. Потім свої протиправні діяння продовжив у загальноосвітній школі на вулиці Жуковського, куди на виклик негайно виїхали працівники патрульної поліції Рівного. Затримати грабіжника допомогли батьки потерпілих дітей. Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що зловмисник відібрав в однієї школярки 70 гривень, а у іншої — мобільний телефон.
За фактами крадіжки та грабежів розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за частиною 2 статей 185, 186 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Рівненського відділу поліції підготували клопотання до суду про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
У 31-річного рівнянина виявилося насичене кримінальне минуле. Чоловік раніше судимий за скоєння майнових злочинів, шахрайства, грабежів та нанесення тілесних ушкоджень. Правоохоронці перевіряють також зловмисника на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
Переглядів: 88
|Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.