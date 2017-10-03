У Рівному на автовокзалі у чоловіка вилучили півтисячі набоїв

Під час спільного відпрацювання обласного центру працівники ювенальної поліції та дозвільної служби вчора, другого жовтня, помітили підозрілого чоловіка з жіночим рюкзаком. Під час спілкування та огляду особистих речей правоохоронці виявили патрони.

Патрони різного калібру загальною кількістю 497 одиниць 47-річний рівнянин мав намір передати маршрутним таксі іншим особам. Однак пояснити, де він їх узяв, житель обласного центру відмовився. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, вилучила набої та направила їх на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

За фактом носіння та зберігання бойових припасів у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюватимуть походження боєприпасів та осіб, причетних до злочину.