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інтернет-фото
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12:00 03.10.2017
У Рівному на автовокзалі у чоловіка вилучили півтисячі набоїв
Під час спільного відпрацювання обласного центру працівники ювенальної поліції та дозвільної служби вчора, другого жовтня, помітили підозрілого чоловіка з жіночим рюкзаком. Під час спілкування та огляду особистих речей правоохоронці виявили патрони.
Патрони різного калібру загальною кількістю 497 одиниць 47-річний рівнянин мав намір передати маршрутним таксі іншим особам. Однак пояснити, де він їх узяв, житель обласного центру відмовився. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, вилучила набої та направила їх на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
За фактом носіння та зберігання бойових припасів у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюватимуть походження боєприпасів та осіб, причетних до злочину.
За повідомленням прес-служби
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