Чи безпечно проживати в Рівному вище 9-го поверху?

Аналіз статистичних даних про пожежі у світі свідчить, що їх кількість щороку збільшується. Причому спостерігається тенденція до збільшення кількості пожеж саме у житлових багатоповерхівках.

Як приклад, слід відмітити пожежу, що виникла в ніч на середу 14 червня у західній частині Лондона у 24-поверховому житловому будинку Grenfell Tower. Як повідомляли очевидці, вогонь почав розповсюджуватись із вікна квартири, розташованої в нижній частині будинку. За короткий проміжок часу полум’я охопило фактично весь житловий комплекс. Усього на трагедію було залучено понад 200 вогнеборців (40 одиниць спеціальної техніки) і 20 карет швидкої допомоги. Вузькі під’їзди ускладнили доступ техніки до будівлі. А тим часом усі зусилля вогнеборців зводило нанівець потужне полум’я.

Опинившись у вогняному капкані, мешканці подавали сигнали про допомогу. Дехто просто викидав дітей із вікон, а потім вистрибував сам. До слова, одному з англійців, який перебував неподалік від палаючої свічі, удалося впіймати дитину, котру, вочевидь, батьки викинули з вікна десятого поверху.

Унаслідок пожежі, що тривала понад добу, майже вщент вигоріла багатоквартирна житлова будівля, загинуло 79 людей та 24 стали пацієнтами лікарів, із них 12 перебувають у вкрай важкому стані.

На думку фахівців, саме облицювання під час пожежі спрацювало як димохід – полум’я безперешкодно підіймалося по ньому між поверхами. Цьому сприяли щілини між облицюванням та стінами будівлі.

Та перенесемося з берегів Темзи до рідного краю. Рівне активно забудовується, наявна система контролю та прогалини в чинному законодавстві дозволяють оминати вимоги певних будівельних норм і подекуди ця забудова здійснюється в певній мірі хаотично та з порушеннями послідовності необхідних процедур. На околицях постають нові мікрорайони та житлові масиви, забудовники яких про пожежну безпеку дбають далеко не завжди, надаючи приорітетність комерційній вигоді. Як відомо, при подібних житлових забудовах повинні проектуватися нові пожежні депо, котрі являються елементами інфраструктури та їх невід’ємною частиною. Причому радіус обслуговування таких пожежних депо повинен становити не більше 3 км.

Окрім того, інтенсивний розвиток і забудова міста збільшують пожежне навантаження, що в свою чергу ускладнює умови гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій. Вільний розвиток пожежі та ризик втрат підвищується основним чином внаслідок віддаленості житлових забудов від існуючих підрозділів державної пожежної охорони. Відповідно до встановлених нормативів, час прибуття державних пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику, на території міст, не повинен перевищувати 10 хвилин. Крім того, наявна кількість пожежних автоцистерн, яка знаходиться на цілодобовому чергуванні в постійній готовності, далека від розрахункової.

Варто зазначити, що в Європі давно вже вирішили дану проблему, ввівши в практику роботу місцевої пожежної охорони, яка функціонує при підтримці місцевих бюджетів та складається, переважно, із добровольців. Як показує європейський досвід добровільні пожежні формування зарекомендували себе на досить високому рівні та успішно виконують покладені на них завдання.

Протягом лише першого півріччя в м. Рівне зареєстровано 81 пожежу. Прямі матеріальні збитки від пожеж становлять 8 млн. 746 тис. грн. За цей період пожежами знищено та пошкоджено 42 будівлі та 19 одиниць техніки.

Сьогодні у Рівному налічується понад 20 будинків підвищеної поверховості (висотою понад 26,5 м). Основною опорою у забезпеченні пожежної безпеки таких будинків є автоматичні установки пожежної сигналізації, димовидалення та система внутрішнього водопроводу. Проте, як свідчить практика, у більшості будинків міста такі системи переважно несправні, що є грубим порушенням вимог пожежної безпеки.

Призначення пожежної сигналізації полягає у швидкому виявленні пожежі, своєчасному виклику пожежних підрозділів та оповіщення про пожежу людей, що перебувають у зоні можливої небезпеки. Дана перевага дає змогу швидко локалізувати осередки пожежі, здійснити евакуацію та вжити необхідних заходів щодо гасіння пожежі.

Система димовидалення призначена для швидкого видалення диму, продуктів горіння та мінімізації його потрапляння на шляхи евакуації. Під час великих пожеж загибелі людей, переважно, сприяють не відкритий вогонь і навіть не високі температури горіння, а саме наявність їдкого, щільного диму.

При спрацюванні системи пожежної сигналізації, одночасно вмикаються насоси-підвищувачі внутрішнього протипожежного водопроводу, що у випадку пожежі дає змогу рятувальникам успішно ліквідувати пожежу, за рахунок безперебійної подачі води у пожежні кран-комплекти, котрі розташовані на поверхах висотних будівель.

Для того, щоб запобігти подібним небезпекам і знизити ймовірність загибелі, необхідно встановлювати, відновлювати роботу існуючих систем, а також постійно підтримувати їх у працездатному стані.

Не обійтися на пожежах і без відповідної техніки. Однак, наявна на озброєнні рівненських рятувальників автодрабина АД-30 вичерпала свій термін експлуатації і дедалі частіше виходить з ладу, тим самим знижуючи оперативну готовність підрозділів служби порятунку до дій за призначенням. А придбання сучасної автодрабини є не підйомним як для місцевого так і для державного бюджетів (близько 1 млн. євро). Дана проблема характерна не тільки для нашого міста, а й для інших обласних центрів, в тому числі і для столиці.

Слід зауважити, що переважна більшість під’їздів до висотних будівель перекрита автомобілями мешканців квартир, які нехтують елементарними вимогами пожежної безпеки та дорожнього руху, наражаючи на небезпеку себе та своїх близьких.

Незважаючи на всі труднощі й негаразди, новаторські ідеї не стоять на місці. З позитивного боку варто відзначити спускове рятувально-евакуаційне обладнання (СРЕО). Для застосування даного обладнання, у випадку пожежі, необхідно витягти систему з баула, в якому її зберігають, зачепити мотузки за кільця, влізти в рятувальну косинку й разом із родиною за лічені секунди опинитися на омріяній землі.

Враховуючи наявну проблематику, службою порятунку Рівненського міськрайонного гарнізону внесено пропозиції до Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівного на 2018-2022 роки, щодо передбачення співфінансування проектів із відновлення та встановлення систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості у співвідношенні: міський бюджет – 80%, громада та спонсори – 20%.

Варто підкреслити, що відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», забезпечувати належний протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку є обов’язком кожного співвласника.

Тож не зайве наголосити мешканцям будинків підвищеної поверховості подбати про власну безпеку й безпеку для своїх рідних та близьких людей. Адже життя – це найвища цінність для кожного з нас.