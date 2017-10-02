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В Рівному на лінію вийшов відремонтований тролейбус
14:36 02.10.2017

В Рівному на лінію вийшов відремонтований тролейбус

Після проведеного капітального ремонту вийшов на лінію черговий тролейбус "Škoda 14Tr" №156

29 вересня 2017 року в КП "Рівнеелектроавтотранс" РМР з капітального ремонту після граничного пробігу 240 тис. км., вийшов на лінію черговий тролейбус "Škoda 14Tr" №156.

При виконанні ремонтних робіт тролейбуса було проведено заміну зовнішньої обшивки кузова тролейбуса оцинкованою жестю, яка була закріплена декоративним алюмінієвим профілем, замінено ізоляційне покриття підлоги салону, замінено обшивку спинок та сидінь салону, виконано скління дверних створок та частково вікон салону, проведено заміну лобових вікон.

Було проведено заміну внутрішньої обшивки стелі та боків салону спеціальним покриттям "техноплит".

Також на тролейбусі було замінено на нові передні шини та виконана заміна колісних дисків, встановлено новий компресор, виконана заміна амортизаторів підвіски та склоочисників, встановлено нові фари та елементи зовнішнього освітлення.

На тролейбусі були виконані роботи по ремонту каркасу кузова, ремонт механічної та пневматичної системи, проведено заміну задніх гальмівних камер енергоакумуляторів, замінено регулятори положення кузова.

Також була замінена підлога салону водостійкою фанерою та покрита спеціальним ізоляційним покриттям, яке оздоблено алюмінієвим кутником.

Після виконання робіт тролейбус був пофарбований якісною автомобільною фарбою.

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради

В Рівному на лінію вийшов відремонтований тролейбус

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