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План культурного розвитку для рівнян
12:36 02.10.2017

План культурного розвитку для рівнян

План основних заходів з 2 по 8 жовтня 2017 року в Рівненській обласній бібліотеці для молоді

Понеділок – П’ятниця, 2 – 6 жовтня

Декада першокурсника «Бібліотека – скарбниця знань»

Запрошені: студенти вузів та технікумів

Місце проведення: відділи обслуговування

Середа, 4 жовтня, 10.00

Майстер-клас «Розмальовки для спокою і натхнення»

Запрошені: батьки та діти з особливими потребами

Місце проведення: відділ сімейного читання

Четвер, 5 жовтня, 11.00

Школа раннього розвитку «Мамине сонечко»:

майстер-клас «Осіння галявина»

Запрошені: дошкільнята та їх батьки

Місце проведення: відділ сімейного читання

Четвер, 5 жовтня, 14.00

Літературний вечір «Талант, розстріляний у 37-му…» (до 120-річчя від дня народження В. Поліщука)

Місце проведення: відділ читальної зали

Запрошені: читачі бібліотеки

Четвер, 5 жовтня, 12.00

Історична мандрівка «Греція – країна богів і міфів»

Місце проведення: відділ читального залу

Запрошені: студенти ВПУ-1

П’ятниця, 6 жовтня, 11.00

Психологічна студія «Сходинки взаємин»

Місце проведення: відділ сімейного читання

Запрошені: підлітки з особливими потребами

Кіно проти корупції

Четвер, 5 жовтня, 17.00

Перегляд драми «Дурак» (Росія, 2014)

Запрошені: читачі бібліотеки

Місце проведення: хол бібліотеки

Світовий кіносет

Неділя, 8 жовтня, 15.00

Перегляд пригодницького фільму «Хлопчик в золотих штанях» (Швеція, Данія; 2014)

Запрошені: читачі бібліотеки

Місце проведення: хол бібліотеки

Заходи в рамках реалізації проекту «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся»

Понеділок, 2 жовтня; Четвер, 5 жовтня, 16.00

Курси англійської мови

Запрошені: читачі бібліотеки

Місце проведення: відділ читальної зали

П’ятниця, 6 жовтня, 16.00

Полеміка-діалог англійською з відеопереглядом «Який твір мистецтва можна назвати шедевром?»

Запрошені: читачі бібліотеки

Місце проведення: відділ читальної зали

Книжково-ілюстративні виставки:

 «Бібліотека – храм мудрості, науки і знання»

 «На порозі нової України» (до 100-річчя проголошення Української Народної Республіки)

 «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся»

 «Найвідоміші університети Європи»

 «Поет нескореного покоління» (до 120-річчя від дня народження В. Поліщука)

 «Популярні книги осені» (виставка-рекомендація)

 «Читайте українське»

 «Неперевершені книги – грандіозні серіали» (виставка-рекомендація)

 «Гриби – друзі й вороги»

 «Школа – країна знань»

 «Пізнай світ з книгою»

 «Батьківське бюро про сім’ю і для сім’ї»

 «Життя у NATURE MORTE» (виставка живопису Зіротон Кельнер) Відділ абонементу

За повідомленням прес-служби

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