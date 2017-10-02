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План культурного розвитку для рівнян
План основних заходів з 2 по 8 жовтня 2017 року в Рівненській обласній бібліотеці для молоді
Понеділок – П’ятниця, 2 – 6 жовтня
Декада першокурсника «Бібліотека – скарбниця знань»
Запрошені: студенти вузів та технікумів
Місце проведення: відділи обслуговування
Середа, 4 жовтня, 10.00
Майстер-клас «Розмальовки для спокою і натхнення»
Запрошені: батьки та діти з особливими потребами
Місце проведення: відділ сімейного читання
Четвер, 5 жовтня, 11.00
Школа раннього розвитку «Мамине сонечко»:
майстер-клас «Осіння галявина»
Запрошені: дошкільнята та їх батьки
Місце проведення: відділ сімейного читання
Четвер, 5 жовтня, 14.00
Літературний вечір «Талант, розстріляний у 37-му…» (до 120-річчя від дня народження В. Поліщука)
Місце проведення: відділ читальної зали
Запрошені: читачі бібліотеки
Четвер, 5 жовтня, 12.00
Історична мандрівка «Греція – країна богів і міфів»
Місце проведення: відділ читального залу
Запрошені: студенти ВПУ-1
П’ятниця, 6 жовтня, 11.00
Психологічна студія «Сходинки взаємин»
Місце проведення: відділ сімейного читання
Запрошені: підлітки з особливими потребами
Кіно проти корупції
Четвер, 5 жовтня, 17.00
Перегляд драми «Дурак» (Росія, 2014)
Запрошені: читачі бібліотеки
Місце проведення: хол бібліотеки
Світовий кіносет
Неділя, 8 жовтня, 15.00
Перегляд пригодницького фільму «Хлопчик в золотих штанях» (Швеція, Данія; 2014)
Запрошені: читачі бібліотеки
Місце проведення: хол бібліотеки
Заходи в рамках реалізації проекту «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся»
Понеділок, 2 жовтня; Четвер, 5 жовтня, 16.00
Курси англійської мови
Запрошені: читачі бібліотеки
Місце проведення: відділ читальної зали
П’ятниця, 6 жовтня, 16.00
Полеміка-діалог англійською з відеопереглядом «Який твір мистецтва можна назвати шедевром?»
Запрошені: читачі бібліотеки
Місце проведення: відділ читальної зали
Книжково-ілюстративні виставки:
«Бібліотека – храм мудрості, науки і знання»
«На порозі нової України» (до 100-річчя проголошення Української Народної Республіки)
«Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся»
«Найвідоміші університети Європи»
«Поет нескореного покоління» (до 120-річчя від дня народження В. Поліщука)
«Популярні книги осені» (виставка-рекомендація)
«Читайте українське»
«Неперевершені книги – грандіозні серіали» (виставка-рекомендація)
«Гриби – друзі й вороги»
«Школа – країна знань»
«Пізнай світ з книгою»
«Батьківське бюро про сім’ю і для сім’ї»
«Життя у NATURE MORTE» (виставка живопису Зіротон Кельнер) Відділ абонементу
За повідомленням прес-служби
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