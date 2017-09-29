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Селян просять 40 днів не розводити свиней – аби локалізувати АЧС
16:17 29.09.2017

Селян просять 40 днів не розводити свиней – аби локалізувати АЧС

На Дубенщині тривають протиепізоотичні заходи, які пов’язані із виявленням хворих тварин у селі Острів. Як повідомили ветеринари на засіданні обласної надзвичайної протиепізоотичної комісії, усіх свиней в індивідуальному господарстві, де виявили хворих, вилучили та знищили безкровним методом.

Приміщення, де вирощувалися тварини, дезінфікували, а дерев’яні конструкції спалили. Відшкодовувати кошти за тварин господарям будуть з місцевого бюджету Мирогощанської ОТГ. Адже саме до неї входить село Острів.

Окрім того, ветеринари провели протиепізоотичне розслідування. Проте виявити джерело вірусу не вдалося.

Аби локалізувати поширення захворювання АЧС, село Острів віднесли до зони захисту. Його жителям ветеринари рекомендують забити усіх свиней, якщо вони клінічно здорові, для власних потреб. І не розводити тварин 40 днів, щоб розірвати епізоотичний ланцюг. Населені пункти Дубенщини та Здолбунівщини в радіусі 10-ти кілометрів від зони захисту увійшли до зони нагляду.

Людям на сходах сіл пояснюватимуть небезпеки хвороби АЧС. Також на період карантину у зонах забороняється переміщення свиней та м’яса. Тож заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко доручив активізувати роботу мобільних пунктів, що складаються із поліцейських та ветеринарів, за цим процесом, щоб уникнути розповсюдження хвороби.

Рівненська ОДА

Селян просять 40 днів не розводити свиней – аби локалізувати АЧС

Селян просять 40 днів не розводити свиней – аби локалізувати АЧС

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