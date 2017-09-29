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На Здолбунівщині з храму викрали старовинні ікони
Повідомлення про крадіжку з Свято-Чудо-Михайлівської церкви в селі Новосілки Здолбунівського району надійшло до поліції учора, 28 вересня, близько 14 години.
Поліцейські на місці події встановили, що в ніч на 28 вересня невідома особа проникла у приміщення церкви, пошкодивши замки на дверях, та викрали чотири ікони: «Дівоча», «Різдво святої Богородиці», «Введення в храм Божої матері» та «Святитель Миколай».
Зі слів настоятеля храму, одна з викрадених ікон («Дівоча») датована 18 століттям і становить велику культурну та історичну цінність. Більше з церкви нічого не зникло.
За фактом крадіжки розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять оперативні та розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до скоєного злочину.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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