На Здолбунівщині з храму викрали старовинні ікони

Повідомлення про крадіжку з Свято-Чудо-Михайлівської церкви в селі Новосілки Здолбунівського району надійшло до поліції учора, 28 вересня, близько 14 години.

Поліцейські на місці події встановили, що в ніч на 28 вересня невідома особа проникла у приміщення церкви, пошкодивши замки на дверях, та викрали чотири ікони: «Дівоча», «Різдво святої Богородиці», «Введення в храм Божої матері» та «Святитель Миколай».

Зі слів настоятеля храму, одна з викрадених ікон («Дівоча») датована 18 століттям і становить велику культурну та історичну цінність. Більше з церкви нічого не зникло.

За фактом крадіжки розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять оперативні та розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до скоєного злочину.