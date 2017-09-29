На Рівненщині поліцейські затримали торговця зброєю

Учора, 28 вересня, поліцейські затримали 39-річного жителя села Селище Сарненського району, який збув автомат Калашникова та набої до нього за 16 тисяч гривень. Слідчі встановлюють походження зброї та боєприпасів.

Близько 14 години в гаражному приміщенні 39-річного жителя села Селище поліцейські Сарненського відділу викрили та задокументували факт збуту автомата "АКС-74(У)" та 54 набоїв до нього за 16 тисяч гривень.

За отриманою оперативною інформацією зловмисник і раніше займався незаконними операціями зі зброєю. Зараз походження автомата Калашникова встановлюють правоохоронці, все вилучене направили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.