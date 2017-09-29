Рівнянка намагалася поцупити косметику

На Рівненщині поліцейські затримали торговця зброєю

Учора, 28 вересня, поліцейські затримали 39-річного жителя села Селище Сарненського району, який збув автомат Калашникова та набої до нього за 16 тисяч гривень. Слідчі встановлюють походження зброї та... Антирейдерський штаб вирішує аграрний конфлікт у Дубенському районі

Під керівництвом голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка відбулося засідання антирейдерського аграрного штабу. Під час роботи розглянули звернення жителів двох сіл – Миньківці та Сапанівчик, що у Дуб...