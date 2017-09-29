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13:09 29.09.2017
Рівнянка намагалася поцупити косметику
Днями поліцейські охорони виїжджали на спрацювання сигналізації до супермаркету та запобігли крадіжці.
Працівники супермаркету по вулиці Макарова повідомили поліції охорони про крадіжку. Неоплачений товар (косметику та харчові продукти) намагалася винести поза межі каси 56-річна рівнянка. Жінка приховала у своїй сумці товару на загальну суму 170 гривень.
За скоєне горе-відвідувачка понесе адміністративну відповідальність за статтею 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне викрадення чужого майна. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт на строк до одного місяця або адміністративного арешту на строк до десяти діб.
Управління поліції охорони
в Рівненській області
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