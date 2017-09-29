Антирейдерський штаб вирішує аграрний конфлікт у Дубенському районі

Під керівництвом голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка відбулося засідання антирейдерського аграрного штабу. Під час роботи розглянули звернення жителів двох сіл – Миньківці та Сапанівчик, що у Дубенському районі.

Їхні паї розміщені на полях, які протягом 10 років обробляє СВК «Нива». Підприємство справно виплачує орендну плату.

На початку року на території сіл ТОВ «Юагрія запропонувало кращі умови оренди землі. Тож деякі селяни розпочали переоформляти договори. Процес затягнувся до посівної.

У результаті польові масиви були розірвані на ділянки у шаховому порядку.

У вирішення ситуації втрутилася влада. У результаті підприємства усно домовилися про те, що після збирання урожаю на власних паях виплатять орендну плату.

Олексій Муляренко доручив головам РДА вчасно реагувати та інформувати антирейдерський штаб про аграрні конфлікти задля їх оперативного вирішення. За словами керівника області, це вже 4 звернення, яке розглядає та тримає на контролі штаб. За усіма справами правоохоронці відкрили кримінальні провадження.