У Рівному пішохід потрапив під мікроавтобус

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 вересня, близько о пів на першу ночі на вулиці Соборна обласного центру.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 35-річний водій «Opel Vivaro», житель Рівного, здійснив наїзд на 38-річного пішохода, теж рівнянина, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці.

Унаслідок ДТП потерпілого госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні, де медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та численні забої.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Водій мікроавтобуса за результатами освідування був тверезий.

Працівники поліції наголошують усім учасникам дорожнього руху на неухильному дотриманні ПДР та поведінки на дорозі.