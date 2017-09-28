Сьогодні у Рівному покажуть "Казку про гроші"

28 вересня 2017 року, о 20.00, у Рівному, в кіноцентрі «Ера» (вул. Гагаріна, 51) відбудеться прем’єра фільму «Казка про гроші» в рамках національної конкурсної програми Другого Рівненського міжнародного кінофестивалю «Місто Мрії».

"Казка про гроші" - це фільм-казка за мотивами повісті В. Короленка “Йом-Кіпур, або Судний день”. Зйомки фільму проходили в Києві та в «Національному музеї народної архітектури і побуту Пирогово».

Сюжет розповідає про Міллера та єврея, який через свою жадібність та скупість в ніч Йом-Кіпур був викрадений дияволом.

Автори фільму зазначають: «Наша історія про жахливу людську пожадливість, скупість і скнарість. Про лихварів, дармоїдів та підлабузників, про ледарів, пияків та рясоносців. Але перш за все – про справжнє кохання, відданість і самопожертву. Шукайте з нами відповідь на таке, здавалося б, просте питання – що ж ті кляті гроші роблять з людьми?!»

Окрім показу також відбудеться і зустріч з творчою групою фільму.

Другий Рівненський міжнародний кінофестиваль “Місто Мрії” проходить протягом 5-ти днів в період з 26 по 30 вересня 2017 року. Офіційне відкриття та закриття фестивалю та покази конкурсних фільмів відбудуться у кінотеатрі «Мультиплекс» (КЦ «Ера», вул. Гагаріна, 51). Квитки на заходи можна придбати у касі кінотеатру.

За увесь час відбору фестиваль отримав понад 250 робіт зі США, Канади, Німеччини, Франції, Італії, України, Ірану, Індії, Китаю, Японії, Австралії. З них було обрано 100 кращих які і будуть змагатись за першість своїй номінації.

Організатор фестивалю: Українська Асоціація Маркетингу

Партнери: Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради, управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, Клубний дім «Вілла Італія», Рівненський обласний благодійний фонд «Любіть Україну», Еспресо ТВ, Телерадіокомпанія «Ритм», Платформа взаємодій «Простір», Український авторський портал, кінофестивальна дистриб’юція Letter to Fest.

Сайт кінофестивалю: dream-city.org

Сторінка кінофестивалю на платформі FilmFreeway: filmfreeway.com/festival/RIFFDreamCity

Контактний телефон: +38(067)362-92-55