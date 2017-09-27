"Гаряча лінія" для бізнесменів Рівненщини

На Рівненщині запрацювала «гаряча лінія» для бізнесменів – (0362) 695 215

Зателефонувавши на неї, підприємці можуть отримати допомогу у започаткуванні власної справи, веденні та кредитуванні бізнесу, взаємодії із правоохоронними та контролюючими органами.

Окрім того, за цим номером можна подати пропозиції до проекту Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Рівненській області на 2018-2020 роки.

Дзвінки на «гарячу лінію» прийматимуть працівники департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської ОДА у робочі дні з 9 до 18 години (п’ятниця – з 9 до 17 години).