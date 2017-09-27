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"Гаряча лінія" для бізнесменів Рівненщини
На Рівненщині запрацювала «гаряча лінія» для бізнесменів – (0362) 695 215
Зателефонувавши на неї, підприємці можуть отримати допомогу у започаткуванні власної справи, веденні та кредитуванні бізнесу, взаємодії із правоохоронними та контролюючими органами.
Окрім того, за цим номером можна подати пропозиції до проекту Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Рівненській області на 2018-2020 роки.
Дзвінки на «гарячу лінію» прийматимуть працівники департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської ОДА у робочі дні з 9 до 18 години (п’ятниця – з 9 до 17 години).
За повідомленням прес-служби
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