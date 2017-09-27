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Поблизу села Клевань загинув пішохід
Сьогодні, 27 вересня, о четвертій ранку на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув житель Рівненського району.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 58-річний водій автомобіля «Renault Magnum» із напівпричепом, житель Луцька, поблизу селища Клевань здійснив наїзд на пішохода, 41-річного жителя села Дерев’яне, який знаходився на проїзній частині дороги. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування слідчі встановлюватимуть усі обставини ДТП.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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