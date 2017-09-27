Сьогодні у Рівному покажуть "Казку про гроші"

28 вересня 2017 року, о 20.00, у Рівному, в кіноцентрі «Ера» (вул. Гагаріна, 51) відбудеться прем’єра фільму «Казка про гроші» в рамках національної конкурсної програми Другого Рівненського міжнародно... На Рівненщині поліцейські розшукують зниклу неповнолітню

Дубенські поліцейські встановлюють місце знаходження 16-річної Долюк Таїсії Вікторівни, жительки с. Верба Дубенського району, котра ще 17 серпня втекла від своєї бабусі на автовокзалі міста Рівне та н...