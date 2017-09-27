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На Рівненщині поліцейські розшукують зниклу неповнолітню
Дубенські поліцейські встановлюють місце знаходження 16-річної Долюк Таїсії Вікторівни, жительки с. Верба Дубенського району, котра ще 17 серпня втекла від своєї бабусі на автовокзалі міста Рівне та на даний час місце її перебування невідоме.
Прикмети дівчини: зріст близько 160 см, волосся темно-русе середньої довжини, тілобудова повна.
Була одягнена: зелена спортивна кофта, оранжева майка, білі капрі у синю смужку, джинсові макасіни.
Особливі прикмети: накульгує на ліву ногу.
Поліція просить усіх, кому відомо будь - що про місце перебування Таїсії чи обставини її зникнення, повідомити про це на спецлінію «102» або за номером чергової частини Дубенського відділу поліції (03656) 3-27-02; 066-852-98-61; 093-917-16-39.
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