На Рівненщині «доступними ліками» вже скористалася 121 тисяча мешканців

Державна програма «Доступні ліки» діє майже півроку.

Вже понад 121 тисяча мешканців Рівненщини скористалися можливістю отримати препарати від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу і бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою.

Завдяки ініціативі Уряду лікування хронічних захворювань тепер більш доступне. Лікування цих захворювань та підтримка стабільного стану здоров’я вимагає щоденного вживання засобів, придбання яких для багатьох є суттєвою витратою коштів.

Окрім того, люди почали краще піклуватися про власне здоров’я – частіше звертаються до спеціалістів для обстеження і отримання рецептів, щоб вживати ліки регулярно та убезпечитись від загострень недуг.

Перелік препаратів, включених до програми «Доступні ліки», від 1 серпня зріс до 199 пунктів. У оновленому переліку більше на 33 найменування ліків. До програми включені препарати 43 виробників як українських, так і іноземних.

Наступного року ця кількість буде ще збільшена. Окрім цього, Уряд планує розширити перелік захворювань, ліки від яких будуть включені до програми.

Нагадаємо, ліки можна отримати в аптеках, які беруть участь у програмі. На них розміщена спеціальна позначка.