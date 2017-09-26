На Рівненщині дружина не стерпіла докорів чоловіка і відповіла ударом ножа

У реанімаційне відділення Березнівської центральної районної лікарні 24 вересня близько 16:30 із проникаючою раною черевної порожнини доставили 36-річного жителя села Городище. За завдані тілесні ушкодження його дружині тепер загрожує кримінальна відповідальність.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що у подружжя сварки виникали постійно через зловживання спиртним господарем будинку. Минула неділя не стала винятком. 35-річна дружина чистила на кухні гриби, як час від часу до неї навідувався у стані алкогольного сп’яніння чоловік і дорікав їй за безгосподарність. Жінка не могла вже терпіти його знущань і вдарила кухонним ножем у живіт. Господар пішов до кімнати та приліг на диван. Жінка, зрозумівши, що накоїла, покликала на допомогу сусідку, яка й викликала швидку.

Троє неповнолітніх дітей на момент інциденту перебували в іншій кімнаті.

Відомості за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України.