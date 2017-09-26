У Рівному призупинять рух "нічного" тролейбусу №3

Увага! З 02 жовтня 2017 року буде тимчасово зупинено рух "нічного" тролейбусу №3

В зв'язку з виконанням сезонного регулювання підвіски контактної мережі та профілактичних випробувань електрообладнання на тягових підстанціях в ніч з 02 на 03 жовтня і до 06 листопада 2017 року буде тимчасово припинено рух "нічного" тролейбуса №3.

"Нічний" тролейбус №3 вийде на лінію за звичним графіком 06 листопада 2017 року після завершення робіт згаданих вище.

Для забезпечення безперебійного руху транспорту по місту і якісного обслуговування пасажирів в денний період часу, проведення робіт по регулюванню підвіски контактно-кабельної мережі та випробування електрообладнання на тягових підстанцій, а також всі види планових аварійних робіт необхідно проводити в нічний час. Для цього необхідно знеструмити контактну мережу в нічний час і тимчасово призупинити експлуатацію "нічного" тролейбуса на термін до повного виконання всіх робіт.