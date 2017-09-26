На Рівненщині викрили неповнолітнього на крадіжці грошей та туалетного паперу

Уранці, 22 вересня, до поліції надійшло повідомлення, що в Дубровиці невідома особа проникла до приміщення платної вбиральні, звідки викрала гроші та туалетний папір. Поліцейські вийшли на слід злодія та повідомили йому про підозру.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що зловмисник потрапив усередину через вікно. Однак, розбивши скло, він поранився. У приміщенні із шухляди забрав виручку в сумі дві тисячі 10 гривень, 96 рулонів туалетного паперу і вийшов, вибивши вхідні двері.

У результаті проведених розшукових заходів поліцейські Дубровицького відділення встановили особу, причетну до вчиненого злочину. Ним виявився 16-річний дубровиччанин, учень місцевого навчального закладу, із благополучної сім’ї. Більшість грошей підліток уже встиг потратити на розваги та власні потреби в обласному центрі, а частину — вилучили правоохоронці. Що спонукало його до такого вчинку та, де знаходяться майже сто рулонів туалетного паперу, нині з’ясовують слідчі.

Неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненому кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.