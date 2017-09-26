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У Рівненській області ліквідовано черговий підпільний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області ліквідували чергове незаконне виробництво фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.
В рамках проведення операцій «Акциз-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 та ч.1 ст. 199 КК України встановлено, що один із місцевих жителів здійснює незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.
За результатами 3 проведених обшуків ліквідовано підпільний цех, де незаконно вироблялися алкогольні напої з використанням обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво, та вилучено 2 тис. літрів спирту орієнтовною вартістю 450 тис. грн., 10 тис. акцизних марок з ознаками підробки, обладнання, корки, тару, тощо.
Тривають слідчі дії.
ГУ ДФС у Рівненській областіКоментарі:
Алекс: 450 000 грн. - орієнтовна вартість спирту, 2 000 літрів - виходить 225 грн. за 1 літр спирту!!! Золотий спирт! (09:58 26.09.2017)
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