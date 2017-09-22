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На Рівненщині штраф за порушення правил дорожнього руху тепер можна сплатити на місці
12:10 22.09.2017

На Рівненщині штраф за порушення правил дорожнього руху тепер можна сплатити на місці

Головне управління Нацполіції у Рівненській області уклало договір з ПриватБанком про надання POS-терміналів, що дає можливість сплатити штраф в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху водіями на місці.

Відтепер усі групи швидкого реагування патрульної поліції області забезпечені платіжними терміналами, що дає можливість оплатити штраф на місці вчинення правопорушення за допомогою банківських платіжних карток. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненщини. Нововведення також успішно працює в Києві, Львові, Одесі та Харкові.

"Якщо водій порушив правила дорожнього руху, працівник патрульної поліції складає протокол, – розповіла Марія Юстицька, прес-офіцер Головного управління Нацполіції в Рівненській області. – Відповідно до цієї постанови винуватець може сплатити штраф на місці, якщо має таке бажання. Перевага для водія у тому, що це зекономить його час".

У Головному управлінні Нацполіції в Рівненській області, яке й уклало договір з ПриватБанком про надання POS-терміналів, додають, що така операція займає лічені хвилини. Після складання постанови про адміністративне порушення працівник поліції вводить на терміналі суму штрафу і номер постанови та роздруковує два чеки – один залишається у водія, інший – у поліцейського. Наразі вартові порядку розглядають можливість сплати на місці адміністративних штрафів у сфері охорони публічного порядку.

керівник прес-офісу ПриватБанку у Рівному Хмельник Андрій

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