Пиріг з грушами

Умение вовремя “включить дуру” – главный признак женской мудрости

Не перестану повторювати, що немає нічого домашнішого, ніж чаювання з солодощами власного приготування! Тим більше, що переважна кількість рецептів абсолютно доступна і в плані інгредієнтів, і в плані часу. Ось і сьогодні у мене такий рецепт пирога з грушами. Родзинкою саме цього пирога є те, що груші в процесі випікання не перетворюються на пюре, а робляться немов шматочки желе. Однозначно рекомендую!

На форму 24 см в діаметрі:

4 яйця

300гр. борошна

200гр. кисломолочного продукту (йогурт, кефір, кисле молоко)

200гр.цукру

150 гр. вершкового масла кімнатної температури

1ч.л. розпушувача

500гр. груш (можна більше)

Для початку масло збиваємо з цукром, додаємо яйця, знову збиваємо, додаємо кефір, знову збиваємо. просіюємо борошно з розпушувачем і теж додаємо до майбутнього тіста. Груші нарізаємо довільною формою, додаємо до тіста, викладаємо у форму. Випікаємо при 180С 30-40 хвилин до золотистого кольору. Охолоджуємо, зверху можна присипати цукровою пудрою.

Гарячий чай і шматочок осіннього пирога – прекрасний початок осіннього дня!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Ну а це підбірка рецептів пирогів з нашого записничка на будь-який смак

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