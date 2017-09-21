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Пиріг з грушами
Умение вовремя “включить дуру” – главный признак женской мудрости
Не перестану повторювати, що немає нічого домашнішого, ніж чаювання з солодощами власного приготування! Тим більше, що переважна кількість рецептів абсолютно доступна і в плані інгредієнтів, і в плані часу. Ось і сьогодні у мене такий рецепт пирога з грушами. Родзинкою саме цього пирога є те, що груші в процесі випікання не перетворюються на пюре, а робляться немов шматочки желе. Однозначно рекомендую!
На форму 24 см в діаметрі:
4 яйця
300гр. борошна
200гр. кисломолочного продукту (йогурт, кефір, кисле молоко)
200гр.цукру
150 гр. вершкового масла кімнатної температури
1ч.л. розпушувача
500гр. груш (можна більше)
Для початку масло збиваємо з цукром, додаємо яйця, знову збиваємо, додаємо кефір, знову збиваємо. просіюємо борошно з розпушувачем і теж додаємо до майбутнього тіста. Груші нарізаємо довільною формою, додаємо до тіста, викладаємо у форму. Випікаємо при 180С 30-40 хвилин до золотистого кольору. Охолоджуємо, зверху можна присипати цукровою пудрою.
Гарячий чай і шматочок осіннього пирога – прекрасний початок осіннього дня!
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Ну а це підбірка рецептів пирогів з нашого записничка на будь-який смак
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